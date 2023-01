Speedbooks krijgt eigen zaal bij Theater Sneek

Speedbooks is al enkele jaren verbonden aan CKS, onder meer als hoofdsponsor van het jaarlijkse festival VERS! Het wil graag een stap verder gaan en duurzaam bijdragen aan talentontwikkeling in de gemeente Súdwest-Fryslân. Door haar naam te verbinden aan de multifunctionele zaal van Theater Sneek draagt Speedbooks bij aan de ondersteuning van jong talent in het theater en poppodium Bolwerk, en de ontwikkeling van talent op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst bij kunstencentrum Atrium.

Bijdrage leveren aan het culturele klimaat in SWF

Lume Paulusma, directeur Speedbooks, woont in Sneek en wil graag een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Súdwest-Fryslân. “Vandaar de keuze voor CKS. Talent is belangrijk voor deze regio en creatief talent helemaal. Ook in de softwarebranche hebben we veel profijt van jonge mensen die creatief en breed georiënteerd zijn. Kunst- en cultuuronderwijs en de kans krijgen jezelf te ontwikkelen en jezelf te zijn, is heel belangrijk in het opgroeien van jeugd. Daar plukken we uiteindelijk allemaal de vruchten van.”

Wiebren Buma, directeur-bestuurder van CKS, is blij met de steun van Speedbooks. “We zien steeds meer dat bedrijven kiezen voor sponsoring die meerwaarde heeft voor de maatschappij. Investeren in talent hoort daar zeker bij. Als we door een mooie culturele omgeving de jongeren op termijn voor deze regio kunnen behouden, is dat winst voor iedereen.”

Speedbooks in Heerenveen neemt het stokje over van Rabobank als naamgever. De Speedbooks Salon is voorzien van een digibord en voor allerlei partijen te huur. Hij is geschikt voor activiteiten met maximaal veertig personen, zoals vergaderingen, lezingen en workshops. Reserveren kan via cks.nl.

Betrokken Bedrijven Speedbooks is een van de Betrokken Bedrijven die CKS steunen. Tientallen organisaties en ondernemers hebben zich aangesloten. Zij genieten van aantrekkelijke voordelen. Zo organiseert CKS activiteiten exclusief voor de Betrokken Bedrijven en hun gasten. Sommige leden hebben hun naam verbonden aan een specifiek project, zoals VERS!, MUZT Musicalopleiding en Dance Explosion.

Speedbooks Speedbooks begon in 2009 vanuit passie voor financiële rapportageprocessen. De software is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van de gebruiker: overzichtelijk, helder en snel te implementeren. Speedbooks is geschikt voor alle MKB-ondernemers, accountants, administratiekantoren, stichtingen en verenigingen; profit en non-profit.