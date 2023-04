Spectaculaire 6e editie van Karate Gala 'Masters of Kyokushin' in De Utherne in IJlst

IJLST - De organisatie van Kyokushin Karate IJlst kan terugkijken op een geslaagde editie van de 'Masters of Kyokushin'. Het was afgelopen zaterdag de zesde keer dat deze Masters in IJlst werd georganiseerd en het was een avond vol spektakel en spanning. Op het hoogste niveau, zowel nationaal als internationaal, werd er in sporthal De Utherne gestreden om de Karatetitel 'Masters of Kyokushin 2023'.

Het gala telde dit jaar een recordaantal van 19 wedstrijden Niet alleen voor het aanwezige publiek in de sporthal was het een lust, ook voor de mensen thuis die via een livestream konden meekijken was het genieten van dit spektakel. De livestream kwam tot stand in samenwerking met meervoudig wereldkampioen Sem Schilt.



Zo kon het publiek zien hoe aanstormend talent, de 14-jarige Phileas Mongambo van Dojo Munster, de partij naar zich toetrok en dat Senna Mulder als 16-jarige een volwassen partij vocht, maar deze helaas in de verlenging verloor. De snelste knock-out ging naar Viktor Kolev, die halverwege de eerste ronde met een goed geplaatste Jodan Mawashi Geri, zijn tegenstander Mitchell de Bont wist uit te schakelen. Het was voor het eerst dat De Bont na een lange periode van afwezigheid de tatami weer betrad.

Damespartij op A-niveau

Voor Kyokushin Karate IJlst werd de eerste damespartij op A-niveau gevochten door Irene Rosier. Na twee rondes tegen Anastasia Litvinenko van Tekken Dojo had zij met enkele stevige stoten en diverse Mawashi’s de overhand. De eerste A-partij voor de heren was een partij met internationale aanblik en ging tussen de Bulgaar Stiliyan Petkos en de uit Duitsland afkomstige Behzad Khezri. Khezri pakte de winst en zette nog een tweede partij op zijn naam.

Ernst Weistra wist na een blessureperiode in zijn partij na twee rondes er een verlenging uit te slepen. Ook deze ronde werd een gelijkspel en de eindbeslissing ging via de hoofdscheidsrechter naar zijn tegenstander Aron Klaase. De derde vechter uit IJlst, Alex Fijlstra, beleefde een bijzonder moment waarbij hij en zijn tegenstander gezamenlijk van het podium vielen. Dit kwam door de druk die Alex uitvoerde en ervoor zorgde dat de tegenstander zijn evenwicht verloor. Uiteindelijk is de partij uitgevochten en ging Alex met de winst naar huis.

Op het randje van de stoel

De prijs voor meest inspirerende vechter ging naar Luc de Beer van Budokai Tilbug, die ondanks zijn verlies tegen Sakvan Arab van Fightgame Academy, een positieve indruk achterliet bij zowel het publiek als de scheidsrechters. Beide vechters gingen vol overgave de strijd aan, waarbij Sakvan uiteindelijk als winnaar van de mat ging.

Als laatste betraden Bogdan Curiman (Man Dojo Roemenië) en Daniel Wähling (Tekken Dojo Duitsland) de arena. Hier kon men zien dat hard werken, wederzijds respect en doorzettingsvermogen op het hoogste niveau voor een waar spektakel kan zorgen. Vanaf de eerste minuut zat het publiek op het randje van de stoel door de harde partij en de show die werd neergezet door de heren. Bogdan zorgde uiteindelijk voor de winst door de vele harde lowkicks die moesten worden geïncasseerd door Daniel.

Uitslagen

- Tarik Keric, Kihon (1) vs Wasili Prattis, Tamashimoto

- Anastasia Litivnenko, Teken Dojo vs Irene Rosier, Kyoukushin Karate IJlst (1)

- Stiliyan Petkov, SC Nihonto vs Behzad Khezri, Dojo Munster (1)

- Mischa Kruze, Hokori Meijo vs Joanne Schaap, Osaka (1)

- Leroy Verschuren, Musashi vs Aron Klaasse, Omega Sport (1)

- Roberto van de Sand, Budokai Tilburg vs Maikel Ouwens Kihon (1)

- Cheyenne Dokter, Iryoku (1) vs Cariene van der Spek, Katsu

- David de Lange, Budokai Tilburg vs Jelle van Ee, Iryoku (1)

- Behzad Khezri, Dojo Munster (1) vs Giovanni Bozuwa, Kihon

- Ernst Weistra, Kyokushin Karate IJlst vs Aron Klaase, Omega Sport (1)

- Chet Cain Bolhuis, Flex Fight Club Emmen vs Phileas Mongambo, Dojo Munster (1)

- Senna Mulder, Dojo Hokori Meijo vs Rostislav Todorov, SC Shogun (1)

- Milaniia Melkonian, Tekken Dojo vs Ezra Mailoa, Musashi (1)

- Alex Fijlstra, Kyokushin Karate IJlst (1) vs Ryan Jansen, Gouken Dojo

- Jean Denis Kassese Abienda, Soussi Dojo vs Andrew Rusov, Fight Game Academy (1)

- Melissa Schild, Kihon (1) vs Naomi Verhagen, Musashi

- Luc de Beer, Budokai TIlburg vs Sakvan Arab, Fight Game Academy (1)

- Mitchell de Bont, Musashi vs Viktor Kolev, Kyokushin (1)

- Bogdan Curiman, Man Dojo Sport (1) vs Daniel Wähling, Tekken Dojo