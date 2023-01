Speciale webpagina Rijkswaterstaat over herstel Prinses Margriettunnel in de A7

UITWELLINGERGA- Rijkswaterstaat heeft op de website een speciale pagina ingericht met alle informatie over het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7. Hier kunnen mensen terecht voor het laatste nieuws en het antwoord op veelgestelde vragen.

Hiermee is er één centrale plek waar Rijkswaterstaat inwoners, ondernemers en bezoekers informeert over de ontwikkelingen. Wanneer er nieuws is deelt Rijkswaterstaat dit op de website.