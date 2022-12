Speciale laatste wens wordt vervuld

Wensambulance Noord Nederland wil mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo'n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Wensambulance Noord Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Snekers

Gisteren vervulden vrijwilligers van Wensambulance Noord Nederland weer een verzoek en wel dat van mevrouw Janka Koch. Samen met haar kinderen Minou en Jasper Silvius maakte de Wensambulance het mogelijk dat Janka nog eenmaal naar haar geliefde Terschelling kon, om daar de zee te ruiken, de wind te voelen en haar vriendclub die er op een klipper verblijft gedag te zeggen.

Hospice De Kime uit Sneek regelde het een en ander met de vrijwilligers ( Aise en Anita) van de Wensambulance. Het werd een bijzondere middag. “De mensen van Hospice De Kime en Stichting Wensambulance Noord Nederland verdienen het om in het zonnetje te worden gezet”, aldus Janka, Minou en Jasper.

De redactie van GrootSneek is het daar helemaal mee eens!