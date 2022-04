Speciale fietstocht bij aftrap ‘Doortrappen seizoen 2022’

SNEEK - woensdagochtend 13 april was de aftrap van het 'Doortrappen seizoen 2022'! De Provincie Fryslân organiseerde de aftrap in samenwerking met de Friese gemeenten. In onze gemeente kon je deelnemen aan een speciale fietstocht. Wethouder Mirjam Bakker gaf het startsein voor de fietstocht vanaf het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek.