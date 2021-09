Speciale Burendag in toekomstig aardgasvrije wijk het Eiland in Sneek

SNEEK- Aanstaande zaterdag wordt in veel Nederlandse wijken weer geklust, geschoffeld en koffie gedronken. Wijken of wijkverenigingen kunnen zich aanmelden voor de jaarlijkse burendag en met een klein budget iets organiseren voor hun buurt. In Sneker wijk het Eiland slaan woningbouwcorporaties Elkien en Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân de handen ineen om de wijkbewoners dit jaar een extra bijzondere burendag aan te bieden.

Het Eiland is één van de eerste wijken in Súdwest-Fryslân waar een alternatief voor aardgas onderzocht wordt, als onderdeel van de energietransitie. Woningbouwcorporaties Elkien en Accolade trekken samen op met de gemeente in het toekomstbestendig maken van de wijk. Als alles doorgaat, worden tussen 2023 en 2030 sociale huurwoningen gerenoveerd of opnieuw gebouwd en aangesloten op een groene energiebron. Dat klinkt nog ver weg maar de inwoners worden in een vroeg stadium betrokken bij de plannen en meegenomen in het proces van verduurzaming. Om draagvlak te creëren onder inwoners en hen de kans te geven hun vragen te stellen over dit ingewikkelde onderwerp, worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. “Burendag is de uitgelezen kans om aandacht te geven aan het thema en ondertussen een ontspannen, feestelijke dag te hebben met elkaar”, aldus Wethouder Erik Faber.

Wethouder Faber fietst zaterdag op een groene bakfiets door de wijk om duurzame cadeautjes uit te delen aan wijkbewoners. Daarnaast zijn er leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen, zijn er muziekoptredens en worden er 1000 bloembollen geplant in de wijk. Uiteraard kunnen de inwoners onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek met Accolade, Elkien en de Gemeente over de plannen in hun wijk.

Activiteit: Burendag

Datum: 25 -09-2021

Tijd: 10.00 – 12:00 uur

Locatie: Wijk ‘Het Eiland’ Sneek, centrale punt is wijkgebouw It Roefke, Valkstraat 17, 8605 AV Sneek

Burendag, oorspronkelijk een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds, vindt elk jaar plaats op de 4e zaterdag van september. Het is bedoeld om buren met elkaar in contact te brengen en de onderlinge betrokkenheid in wijken te verhogen.