Special Team SWZ herfstkampioen

“Dat de laatste wedstrijd verloren ging had denken wij te maken met de spanning, maar ook zeker met de tegenstander. Echter in alle voorgaande wedstrijden hebben onze jongens het fantastisch gedaan. Wij als begeleiding zeker, maar de hele club Sneek Wit Zwart, mag trots zijn op jullie prestatie."

Maar vieren zullen we het

"Ieder op zijn eigen manier heeft zijn steentje bijgedragen aan dit succes. Dit mag zeker niet ongemerkt voor bij gaan en wij beloven jullie dat we dit kampioenschap op gepaste wijze met elkaar gaan vieren. Echter met de corona-maatregelen van dit moment moeten we even zoeken wat hier voor een gepast ogenblik is. Maar vieren zullen we het”, aldus John, Yde, Jan en Loet.