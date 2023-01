Special Sporters Fonds gaat ON TOUR door Friesland

Het Special Sporters Fonds zet zich in voor beweegactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. In het ON TOUR programma worden op locatie activiteiten georganiseerd. ‘Voor iedereen geldt: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Dat geldt nog meer voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar zetten we met dit project op in’, vertelt Lowise Hazenberg, coördinator vitaliteit bij Sportstad Heerenveen. Sportstad Heerenveen organiseert het ON TOUR programma voor het Special Sporters Fonds.

Alle woon- en zorggroepen voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking in Friesland kunnen zich opgeven. De leefstijlcoaches en studenten komen langs met één van de drie programma’s die door de woonzorglocatie zelf is gekozen. Alle programma’s zijn gericht op het stimuleren van beweegactiviteiten, het vergroten van kennis over leefstijl door middel van een quiz en om gezond eten te stimuleren door samen een gezonde snack te maken.

Met het ON TOUR project wil het fonds mensen met een verstandelijke beperking kennis laten maken met verschillende mogelijkheden om te bewegen en daarnaast de doelgroep op een laagdrempelige manier bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl. Het project is een eerste aanzet om in beweging te komen. Om mensen te motiveren om in beweging te blijven wordt er in het vernieuwde programma ook samengewerkt met buurtsportcoaches en verenigingen.

De organisatie van het project ligt in handen van Sportstad Heerenveen. In de uitvoering worden zij ondersteund door studenten van verschillende opleidingen.

De inschrijvingen voor 2023 zijn geopend. Begeleiders op een dagopvang of van een woongroep van mensen met een verstandelijke beperking in Friesland kunnen zich opgeven via www.sportstad.nl/vitaliteit/special-sporters-fonds/aanmelden-special-sporters-fonds-on-tour/.