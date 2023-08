SNEEK- Ook in het najaar organiseert Stichting Sociaal Collectief weer leuke activiteiten en uitstapjes speciaal voor alle mantelzorgers in Súdwest-Fryslân. En het mooie van alles? Het is gratis voor alle mantelzorgers die bij één van de Stipepunten in Súdwest-Fryslân staan ingeschreven.