Spatschermen voor bezoekers Kazemattenmuseum

Warmte is niet goed voor de draaibruggen op Kornwerderzand. Door uitzetting zijn de bruggen soms niet open te krijgen. Rijkswaterstaat heeft daar iets op gevonden. De bruggen worden gekoeld met zout water uit de Waddenzee.

Voor het openen van de brug is het koelen met water een goede oplossing. Maar niet voor bezoekers en vrijwilligers van het Kazemattenmuseum. Er staan waterplassen op het voetpad en de weg. Gevolg is opspattend water door auto’s die over de brug door de waterplassen scheuren. Een ander gevolg van de waterkoeling is dat de trapleuningen vies worden. Vervelend, want de trappen zijn steil en dan kunnen de meeste mensen wel wat houvast gebruiken. Bezoekers komen dan ook regelmatig met vieze handen en soms met besmeurde kleren bij het museum aan.

Gelukkig is dit nu verleden tijd. Rijkswaterstaat heeft Solidd Steel Structures uit Sumar opdracht gegeven om onder de vangrails spatschermen te bevestigen zodat het opspattend water wordt tegengehouden. Deze week was het zover. Aan beide kanten van de brug naar het Kazemattenmuseum zijn spatschermen aangebracht. Ook is het voetpad over de brug geëgaliseerd. Fijn voor de bezoekers en vrijwilligers die nu hopelijk droog en met schone handen het museum bereiken.