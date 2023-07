Spare Rib Express naast tankstation Hommerts

HOMMERTS- Aan het gebouw naast het tankstation in Hommerts wordt al enige tijd hard gewerkt, en inmiddels is duidelijk waarom. De broers Pascal en Cees de Kieviet zullen deze franchiseformule volgende maand gaan introduceren, het is dus een bestaand concept. De formule van Spare Rib Express is voornamelijk gericht op het afhalen en bezorgen.