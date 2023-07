Spar Kraakman Woudsend ontvangt Supersupermarktkeurmerk

WOUDSEND- Edwin Kraakman van de gelijknamige Spar supermarkt in Woudsend heeft vanmiddag uit handen van Bram de Jong, voorzitter Vakcentrum voor zelfstandige Retailondernemers, het Supersupermarktkeurmerk in ontvangst genomen. Ook SWF-wethouder Bauke Dam met Economische Zaken in portefeuille, was hierbij aanwezig.

Voorzitter Bram de Jong benadrukte dat Kraakman met name de lokale betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Van de 100 te behalen punten, waren er maar liefst 93.1 voor de ondernemer uit Woudsend. Kortom de winkel van Kraakman heeft bewezen dat zij zich op lokaal, maatschappelijk en duurzaam vlak enorm inzetten.

Lokale betrokkenheid

“De sociale rol die de winkel in dit dorp heeft moet niet worden onderschat. De zowel maatschappelijke als lokaal betrokken ondernemer is zich van de sociale rol die zijn winkel in het dorp heeft zeker bewust”, aldus het rapport.

“Nagenoeg alle sportverenigingen, de kerk en school en vrijwel zonder uitzondering alle dorpsactiviteiten worden door de winkel ondersteund”, vertelde De Jong. “Of het nu gaat om het bezorgen van een taart bij de geboorte van een nieuwe dorpsgenoot met de slogan ‘wie baart krijgt een taart’. Of voor de plaatselijke kunstroute ruimte vrijmaken in de winkel, de boerenmarkt, monumentendag of sponsor zijn van een dag in een sloep, het welzijn van het dorp gaat deze ondernemer zeer aan het hart”, somde de branchevoorzitter op.

Na het uitreiken van het certificaat gaf Kraakman nog een rondleiding door zijn prachtige winkel, waarbij ook even werd stilgestaan bij een stand waar alleen producten gefabriceerd in de provincie Friesland worden aangeboden. Kraakman, die in Boyl woont, noemt dat de ‘Friese Ambassade’.

Ouderenzorg

Heel bijzonder is het verhaal hoe Kraakman zich betrokken voelt voor de ouderen in het watersportdorp.

“Wij brengen op verzoek de boodschappen bij de ouderen thuis. Als daartoe reden is nemen wij soms contact op met op afstand wonende kinderen van deze kinderen. Op een gegeven moment kreeg ik in de gaten dat een oudere mevrouw vijf keer in de week 5 kg suiker bestelde. Kijk wij zijn geen dokter of wat dan ook maar dat is toch wel opvallend. Dan bellen wij even met de kinderen of ze met moeders willen praten waarom dat ze zoveel suiker gebruikt. Dat is geen bemoeizucht, maar gewoon op elkaar passen.”

Duurzame energie

Een van de thema’s die onder de loep wordt genomen is ‘duurzame energie’. Ook hier scoort Kraakman met een 76.2 behoorlijk goed.

De winkel is begin 2020 volledig verbouwd en daarbij zin de meest moderne installaties en voorzieningen toegepast. De hele winkel en alle overige ruimtes zijn voorzien van ledverlichting en overal zijn lichtsensoren toegepast. De winkel is voorzien van CO2 koelinstallatie met een krachtige WTM-voorziening.

Er werken bij Spar Kraakman Woudsend 25 mensen.