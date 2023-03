Spanning en sensatie op Sneker squashavond

SNEEK - Het was afgelopen vrijdagavond de laatste speelronde voor de Sneker squashers van sportrestaurant De Stolp. Ze haalden alles uit de kast en plezierden het thuispubliek in ruime mate.

Eerste vijfsetter

Imco Bakker startte sterk door de eerste game met overwicht en vijf punten verschil te winnen: 11-6. In de volgende twee games draaide het om. Zijn tegenstander zette hem onder druk en pakte twee keer 11-7 winst. In de vierde game moest Bakker knokken om terug te komen en dat deed hij ook. Hij maakte een duidelijk statement door deze game weer met 11-6 te winnen: deze wedstrijd was nog niet over. Daarna werd het rommelig. Zijn tegenstander stelde bij herhaling de arbitrage ter discussie en dat beïnvloedde het eerst zo aardige verloop van de wedstrijd, waardoor de laatste game in een anticlimax eindigde: 11-3 verlies voor Bakker. Eindstand 3-2 voor Amsterdam.

Tweede vijfsetter

Ook Ronny Ouderkerken startte sterk tegen zijn Australische tegenstander die ook in de dames-Eredivisie speelt. Hij verloor de eerste game net aan met 11-9. De volgende was bijkans nog spannender, die hij na tie-breaks naar zich toetrok: 13-11. Het voordeel van die winst trok hij door in de derde game door met 11-5 te winnen, maar daarna werd het alleen maar moeilijker. De vierde game kende weer een paar spannende tie-breaks. Met 13-11 ging deze game naar Amsterdam, dus was een definitieve vijfde game nodig. In die laatste game ging het lang heen-en-weer, totdat de Australische doordrukte en met 11-7 de winst van de wedstrijd pakte. Weer 3-2 voor Amsterdam.

Geen vijfsetter

Ivar van Asten speelde de kortste wedstrijd van de avond, maar hij was niet minder spannend. Ook daar werd om elk punt gevochten en werden de games beslist in tie-breaks. 13-11 en 10-12 in de eerste twee games maar liefst. De derde game verloor Van Asten met 11-5. Daarna zou hij het in de vierde terug moeten pakken, maar dat lukte niet. Hij verloor hem ruim met 11-1. 3-1 voor Amsterdam. Tussenstand: 9-5.

Derde vijfsetter

Omdat de wedstrijden vóór hem lang duurden, was Hylke Dijkstra pas om half elf aan de beurt. Gelukkig was hij goed wakker en begon ook hij aan een enerverende wedstrijd. De eerste game kwam voor de zoveelste keer die avond tot tie-breaks, die hij helaas net verloor: 11-13. De tweede werd net zo spannend, maar ook die verloor hij net aan: 11-9. Gebrand op een ommekeer stapte hij voor de derde game de baan op. Het publiek zette spreekwoordelijk geld op de meest uiteenlopende uitslagen. Dijkstra zette een scherpe uitslag neer: 11-5. Op naar de vierde. Die werd weer zeer spannend en dit keer was hij degene die op het nippertje toesloeg: 11-9 voor Sneek. En opnieuw een 2-2 stand die een beslissende vijfde game forceerde. Weer was de spanning en sensatie volop voorradig. De twee spelers maakten er een prachtige laatste game van die in de laatste punten werd beslist. Weer in tie-breaks, dit keer in het voordeel van Sneek. 13-11 voor Dijkstra. 3-2 voor Sneek.

Eindstand en volgende ronde

Inclusief de drie bonuspunten was de eindstand 14-8 voor Amsterdam. Doordat Sneek veel punten scoorde staat De Stolp 1 nog steeds op de vijfde plaats. Volgende week is de laatste speelronde van deze competitie. Sneek is al uitgespeeld (omdat een oneven aantal teams meedoet, heeft één club elke ronde vrij), maar kan nog wel een plaats zakken als de club die onder De Stolp op de zesde plaats staat in de volgende speelronde minimaal twaalf punten haalt. Volgende week wordt de eindstand van deze competitie bepaald. Een reflectie op dit seizoen en op de resultaten van het team leest u dan weer hier.

Verslag: Xander Jongejan