Spannende wedstrijd in Volendam voor Flits van Snits

Redder in nood

Gelukkig was daar Aldo Klomp als redder in nood! Aldo had al eens eerder last minute met Leon gefietst en vond het leuk om weer een wedstrijd met hem te fietsen. Gelukkig maar! In de kampioenskleuren verscheen het duo aan de start.

Spannende race

Tegen de voorspellingen in was het lekker weer in het mooie vissersplaatsje Volendam. Het parcours was erg lastig voor tandems: veel scherpe bochten en de nodige hobbels en bobbels in de weg. Toch werd het een spannende wedstrijd! Waar de geduchte concurrent Jayden Dekker bij de wedstrijd in Ureterp er meteen vandoor ging bij de start, lukte dat dit keer niet. Het werd een race waarbij de tandem en de solorenner continu stuivertje wisselden; de ene ronde lagen Aldo en Leon voor, de andere ronde kwam Jayden als eerste over de streep.

Helaas was de scherpe bocht vlak voor de finish de bottleneck: de tandem verloor hier teveel snelheid waardoor Jayden in de eindsprint als winnaar uit de bus kwam. Met maar 2 seconden verschil tussen de nummer 1 en 2 was het een flinke strijd. Dit tot groot vermaak van het toegestroomde Volendamse publiek.

Een knappe tweede plek dus. Maar wel erg goed gefietst door het duo Klomp/Brinksma.

Extra piloten gezocht

Het blijft lastig voor Leon om regelmatig te kunnen trainen voor zijn wedstrijden. Zoals gezegd is hij hiervoor afhankelijk van piloten. Daarom hierbij nogmaals een oproep voor extra piloten. Hiermee zou Leon vaker kunnen trainen én hoeft hij zich minder zorgen te maken over deelname aan de wedstrijden.

Lijkt het je leuk om een trainingsmaatje voor de Flits van Snits te worden om zo Leon nog verder te brengen? Kijk dan op frysketandem.nl of neem contact op via: harry@frysketandem.nl