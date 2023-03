Spannende volleybalavond dames Friso Sneek vs VV Utrecht

SNEEK - De dames van Friso Sneek spelen vanavond in de Sneker Sporthal de tweede wedstrijd in de halve finale voor de nationale beker. Inzet is een plaats in de hele eindstrijd op maandag 10 april in ‘s-Hertogenbosch. Om de reis naar het Brabantse land te maken moet er vanavond gewonnen worden van VV Utrecht.