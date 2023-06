Spannende tijden voor weidevogelbeschermers: 'Telling valt nog enigszins tegen'

IDSEGAHUIZUM - Voor de meest weidevogelbeschermers en onderzoekers is dit de spannendste tijd van het jaar; nu moet duidelijk worden of de vogels de kuikens kunnen laten groeien. Om dat te volgen doen ze zogeheten alarmtellingen in het veld.

De kieviet is meestal wat vroeger, maar een heleboel andere vogels hebben nu kuikens. Wim Tijsen is wetenschappelijk medewerker van de grutto-onderzoeksgroep van hoogleraar Theunis Piersma bij de Rijksuniversiteit Groningen en doet van die tellingen langs de IJsselmeerkust in Súdwest-Fryslân. Als we een stuk land bij Idsegahuizum inlopen, telt hij vijf span kieviten met grutto's.

Tijsen: "Zodra je het veld inloopt komen de ouderparen op je af vliegen om te alarmeren. Als ze geen kuikens meer hebben, zitten ze al in gemaaide landen in grote groepen. Maar deze geven dus nog heel duidelijk aan dat ze nog kuikens te verdedigen hebben."

De onderzoekers zien ook heel goed welk soort terrein de vogels gebruiken. Want dat geeft belangrijke informatie over wat de jonge vogels exact nodig hebben bij het opgroeien.