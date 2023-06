SP Fryslân houdt donderdagmorgen protestactie bij Antonius en Tjongerschans ziekenhuizen

SNEEK-“Kunnen bevallen met een ziekenhuis in de buurt. Zorg kunnen krijgen als je met spoed zorg nodig hebt. Het is op steeds meer plekken in ons land niet meer mogelijk”, aldus de SP. Daarom morgen een protestactie bij het Tjongerschans Ziekenhuis en het Antonius in Sneek. Aanvang 10.00 uur.

“Door het hele land sluiten afdelingen van streekziekenhuizen of zelfs hele ziekenhuizen. Mensen moeten verder en langer reizen voor spoedeisende- of Eerste Hulp, verloskunde of andere zorg. En waarom? Omdat van onze ziekenhuiszorg een markt is gemaakt moet het allemaal efficiënter en goedkoper. Kosten, winsten en topsalarissen staan voorop in plaats van patiënten en zorg. Uiteindelijk betalen de mensen en de samenleving de rekening en zijn we duurder uit”, laat de SP weten.

Debat in de Tweede Kamer

Op 22 juni, morgen dus, is er een debat in de Tweede Kamer over de streekziekenhuizen en onze ziekenhuiszorg.