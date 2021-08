Soprema fabriek IJlst zorgt weer voor stankoverlast

“Blijkt nu dat de afzuiging 2,5 dag heeft uitgestaan. Daarna nog een fout met uitzetten van een afzuiging door verwisselen een FID meter. En als klap op de vuurpijl vrijdagmiddag voor de zoveelste keer dit jaar een vrachtwagen die bij het lossen een fout maakt. Gevolg hele buurt onder een dikke vette stoflaag. De stank sloeg mensen in de omgeving op hun keel en ogen. Gemeente en Fumo weten ervan lezen mee, komen langs praten met de fabriek. Maar de problemen worden niet opgelost”, aldus een van de buurtbewoners.

Dakrollenfabriek Troelstra & de Vries (actief sinds 1930) is in 2016 opgegaan in de internationaal opererende Soprema Group. Een bedrijf met 63 vestigingen waar ze waterdichtingsmateriaal maken - dakbedekking en groene daken - en isolatiemateriaal dat wordt geleverd in negentig landen. Over de hele wereld werken er 7187 mensen bij het bedrijf, dat een omzet heeft van 2,6 miljard euro. In IJlst worden dakrollen gemaakt, zo'n 95 procent van de Nederlandse markt. In de fabriek werken zestig medewerkers.