Son of Town Hall op podium Lewinski

SNEEK- Het duo Son of Town Hall, bestaande uit de Engelse songwriter, producer en multi-instrumentalist Ben Parker en de Amerikaanse zanger en gitarist David Berkeley, neemt je graag mee terug naar vervlogen tijden. In hun met theater doorspekte optredens verhalen ze over hoe het geweest moet zijn in de Victoriaanse periode, drijvend op een vlot, op zoek naar avontuur.

Hoe klinkt dat dan? Zoals ze het zelf omschrijven: stel je Simon & Garfunkel voor in een op drift geraakte boot, met zout in hun baard, de wind in de rug en whisky in de fles. Liedjes die smeken om meegezongen te worden, voorgedragen door wildemannen in archaïsche outfits. Stap dus in de teletijdmachine en transporteer jezelf naar de wondere wereld van Son of Town Hall.

20 mei 2022 – deuren 19:30 – vvk €10 via Lewinski.nl

Vooraf mee eten is mogelijk, kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18 en 19:30 Singer Songwriters Ben Parker (UK) en David Berkely (US) vormen samen het duo Son of Town Hall.