Son de Aqui in Lewinski

SNEEK- Son de Aquí is een latin band opgericht in Mexico-Stad, gekenmerkt door internationale samenwerkingen en momenteel gevestigd in Rotterdam. De muziek is geïnspireerd door de folklore van Mexico, Cuba en Colombia, met moderne en stedelijke invloeden zoals hiphop en elektronica.

Op vrijdag 11 december lanceert de band de nieuwe single Ella Me Encerró, waar de Mexicaanse bandleider Leonardo Prieto ons een waargebeurd verhaal vertelt over een ex-vriendin die hem niet wilde laten gaan en hem daarom in haar huis opsloot.

In Ella Me Encerró laat Son de Aquí een sterke invloed horen van de Colombiaanse folklore, met een belangrijke rol voor de Colombiaanse gaita en de accordeon, waarbij de band voornamelijk geïnspireerd is door de Colombiaanse cumbia. Het nummer is gecomponeerd door Leonardo Prieto – die tevens verantwoordelijk is voor de regie, compositie, zang, tres cubano, jarana en gaita – en gearrangeerd door Son de Aquí met speciale medewerking van de Spaanse accordeonist Fernan Mejuto. Het nummer werd opgenomen in Nederland en Duitsland, geproduceerd in Mexico en zal beschikbaar zijn op de bekende digitale platformen.

Momenteel is Son de Aquí hun derde album Del Otro Lado Del Mar aan het voorbereiden met steun vanuit het SENA muziekproductiefonds. De single Ella Me Encerró en het eerder verschenen Deja El Celular zullen ook op het album komen te staan.

Leonardo Prieto (Mexico) - regie, compositie, zang, tres cubano, jarana en gaita Fernan Mejuto (Spanje) - accordeon, koor Philip Kukulies (Duitsland) - percussie Daan Arets (Nederland) - drums Damian Roussos (Griekenland) - bas Ruben van der Kleij (Nederland) – trompet Sophie Nakou (Griekenland) - koor Alkistis Lampropoulou (Griekenland) – koor

