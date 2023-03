Something old Something New en Jantiquair organiseren taxatie-middag op 25 maart: WAARDEVOL OF ‘WAARDELOOS’?

SNEEK – Na een overweldigend aantal aanmeldingen van de vorige taxatie middag, organiseren Paulien van Something old Something New en taxateur Jan Potijk van Jantiquair een tweede ronde ‘Tussen kunst en Kitsch’. Op zaterdag 25 maart tussen 11.00 en 16.30 uur kan je terecht in de winkel aan het Kleinzand, om maximaal drie items kleiner dan een groter tafel te laten taxeren voor een bedrag van maar €10,-.

“Wegens succes herhaald”, aldus Paulien. Ook deze keer is er weer plek voor dertig personen, aanmelden kandoor een mail te sturen naar Paulien@misseccentric.nl of door te Whatsappen of bellen naar 06-24807013. Na het inschrijven wordt er een tijdsslot toegewezen, zodat iedereen genoeg tijd heeft om informatie te krijgen. Ook ben je van harte welkom als je geen eigen inbreng hebt, maar je het leuk vindt om te kijken naar de taxatie.

Drie items

Voor €10,- contant krijg je de kans om drie items kleiner dan een tafel mee te nemen om deze te laten taxeren. Op deze manier weet je direct of je iets waardevols in handen hebt of dat het wellicht alleen emotionele waarde heeft.

Even Voorstellen

Jan Potijk is eigenaar van Jantiquair. Hij heeft letterlijk werk gemaakt van zijn liefde voor geschiedenis en toegepaste kunst. Na veertien jaar werkzaam te zijn geweest als allround taxateur bij veilinghuizen, startte Jan in 2017 zijn eigen onderneming waarbij hij zich focust op de aan-, verkoop en taxaties van kunst, antiek, design en curiosa.

Paulien van der Goes is eigenaar van de winkel Something Old Something New aan het Kleinzand 163, waarin zij een mix verkoopt van vintage, antiek, curiosaafgewisseld met nieuwe items. Daarnaast is Paulien verkoopstyliste en doet ze projectinrichting-opdrachten voor zowel consumenten als bedrijven. Haar specialisme is gevestigd op onder andere vintage (design)meubels.