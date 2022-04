Solistenconcours Advendo moet voortaan verder zonder de steunpilaren Jan de Wreede en Gerben Hofstra

SNEEK- Zaterdag werd in het Advendo clubgebouw het 50e Solistenconcours georganiseerd. Vanaf het begin in 1972 zijn clubiconen Jan de Wreede en Gerben Hofstra al bij de organisatie van dit concours betrokken geweest en voor hun was het ook de 50e en tevens laatste editie.

De liefde voor de muziek én voor de Advendojeugd spat er vanaf bij de beide buurjongens die heel wat jonge muzikanten in de afgelopen 50 jaar voorbij hebben zien komen. “Voor elk jeugdlid is het iedere keer weer spannend, want solo spelen voor een jury en voor publiek, waaronder je familie, is geen sinecure “, vertelt Jan. “Maar het is gelijk ook een goede leerschool”, vult Gerben aan. “Dat geldt ook in het dagelijkse leven”. Jan: “Op school moet je een spreekbeurt houden en later in een sollicitatiegesprek moet je het ook alleen doen. Dan pak je deze ervaring mooi mee en we zijn tenslotte ook een muziekopleiding”.

Van jongs af aan zijn de heren al betrokken bij Advendo en is de staat van dienst inmiddels aanzienlijk. Jan de Wreede is al jarenlang dirigent van diverse groepen bij Advendo en schrijft onder meer de muziek en de shows. Gerben Hofstra assisteert daarbij.

Volgens Jan en Gerben is een gezonde piramide de basis voor iedere vereniging, want hoe meer jeugdleden je hebt des te meer er later doorstromen naar Jong Advendo en het seniorenkorps. “En daar doen we het voor!”. Vandaag waren er 85 solisten, maar dat zijn er ook wel 135 geweest. Gerben: “Dan ben je dus echt de hele dag bezig. Je ziet dat door corona het ook bij ons weer op gang moet komen, maar 85 is een prachtig aantal“.

Tijdens het Solistenconcours zorgen Gerben en Jan voor de presentatie en dat alles voor de muzikanten en de jury klaar staat, zoals de juiste muziek en apparatuur. “Het enige wat we niet doen, is jureren”, lacht Jan, die in 1970 als 17 jarige al met het grote Advendo op toernee ging door de Verenigde Staten.

Gerben en Jan vinden het na 50 edities wel mooi zo. "Het is ook wel eens tijd om het stokje over te dragen", vinden ze allebei. Gisteren werden de mannen dan ook door de vereniging in het zonnetje gezet. En hierna? “We zijn beide met pensioen, maar de tijd komt echt wel vol. Er is vaak genoeg te doen”, weten Jan en Gerben. “Maar de muziek zit nu eenmaal in onze genen”, de deur daarmee engszins op een smal kiertje houdend...