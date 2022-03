Soepel VC Sneek raakt niet bezweet tegen Set Up (3-0)

OOTMARSUM - VC Sneek hoefde tegen rode lantaarndrager Set Up geen overuren te maken. De gasten uit Friesland noteerden een straight setzege in het Overijsselse en breidden het verschil tussen hen en de thuisploeg uit naar 33 punten op de ranglijst. Een ongelooflijk groot verschil op eredivisieniveau waar Set Up in twee sets maar zelfs tot 13 punten kwam. VC Sneek verspilde dus geen punten tegen de formatie van Brahim Abchir die nog even mocht hopen op een setje, maar dat bleek ijdele hoop te zijn.

Boppeslach

Het grote nieuws kwam voor VC Sneek al een paar dagen eerder, omdat men Vera Koenen als opvolger van de in december gestopte Jeffrey Scharbaai presenteerde. Een keuze die veel bijval vond, want als je de kampioenenmaker uit de eredivisie naar Friesland lokt, dan noemt men dat in Friese termen een echte 'Boppeslach'. Henriëtte ter Steege die nu de training en coaching verzorgt keert dan terug in haar rol als assistent trainer/coach.

Dergelijke wedstrijden zijn op voorhand altijd lastig, omdat het verschil tussen subtop en onderstaan relatief groot is, maar wel interessant is. De vlam kan bij de underdog ineens in de pan slaan en dat overkwam VC Sneek in de tweede set even, maar na de krappe zege in die set was het verzet van de geelhemden van trainer/coach Brahim Abchir gauw gebroken.

Verstappenniveau

Als 'cadeautje' maakten de blauwhemden nog even een stevig punt door met 25-5 de set te winnen. Standen die eigenlijk aantonen dat je als ploeg toch wel behoorlijk tekort komt op dit moment. Aan de andere kant, de Snekers hadden in die set de druk er behoorlijk op. Al met al functioneerde het blok op Verstappenniveau en scoorde diverse spelers stevige series in de opslag.

Ter Steege stuurde Rixt van der Wal, Nynke Oud, Roos van Wijnen, Britt Schreurs, Lieze Braaksma en Anlène van der Meer het veld in tezamen met libero Geldou de Boer. Na een 2-0 achterstand zette Britt Schreurs even aan op serve en mocht zes keer aanleggen. Die voorsprong gaven de Snekers ook niet meer prijs. Blokkerend zat het hermetisch afgesloten en het aanvallende geweld van Joriek Bodde van Set Up kon de ploeg van aanvoerster Roos van Wijnen niet verontrusten. (8-25)

Inhaalrace

De tweede set had meer weg van een wedstrijd met aan beide zijden ook groot verval. Sneek keek tot 18-14 steeds tegen een achterstand aan en moest boven de 20 punten flink in de aanval. Om het net te versterken verving Henriëtte ter Steege Britt Schreurs voor Anniek Siebring die meteen de inhaalrace aanvallend inzette. Op 24-25 een uitgeslagen aanval van de thuisploeg en het verzet was gebroken.

De derde set een overtuigend VC Sneek waarin Anlène van der Meer zes keer achter elkaar mocht serveren. Passend en aanvallend was het bij Set Up onder de maat waardoor VC Sneek heel simpel de partij kon uitspelen. Via 3-16 en 3-19 werd Set Up met 5-25 met de neus op de feiten gedrukt waarom men nog steeds wacht op een overwinning.

Relaxed

Een makkelijke en reguliere zege dus van VC Sneek dat relaxed naar de play-offs kan vooruitblikken. Komende zaterdag wacht VCN en op de laatste competitiedag komt VC Sliedrecht Sport op bezoek met …. de aankomende trainer/coach van VC Sneek Vera Koenen aan het roer.

Bron: Persbericht VC Sneek