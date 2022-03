Soenveld nestelt zich naast Meijer en beslist duel tegen Arum

Na twee lastige wedstrijden tegen Boornbergum '80 en Irnsum stond tegenstander drie van deze maand op het programma. Met weer wat afwezigen en de zieke Sieger Zijlstra moest er weer wat gesleuteld worden aan de opstelling. Reimer Hogeling en Brian Bruggenkamp waren vanmiddag de beide backs.

Ook de bank was ditmaal wat dunnetjes met alleen Sybrandy en van der Zee. Het derde kon niet genoeg op papier krijgen, want ook zij moesten enkele spelers bij het tweede inleveren. Gelukkig beschikt IJVC over een breed collectief dat enkele wijzigingen wel opvangen kan. De komende tijd zal dat ook moeten blijken wanneer Pim Goeman niet meer beschikbaar is. Hij keert pas in de laatste twee wedstrijden terug. In de eerste helft was IJVC heer en meester maar van echt grote kansen kwam het niet.

Rens Soenveld

Gelukkig was er wel een goede voorzet van Reitsma dit binnen geknikt werd door aanvoerder Soenveld. Zijn 120e competitiedoelpunt en dus nestelt hij zich naast Elmar Meijer op de topscorerslijst. De vele hoekschoppen (15) deze wedstrijd leverden weinig tot geen gevaar op. De tweede helft kwam Arum beter voor de dag en besloot ook om wat fysieker op de bal te spelen. Met een 1-0 achterstand waren er ook nog genoeg kansen om de wedstrijd te kantelen.

Maar het geringe aantal kansen c.q. schoten op goal zou al verraden dat er geen hoge uitslag zou komen. Enkele gevaarlijke uitbraken aan de kant van IJVC werden niet in een goal omgezet zodat het deksel op de neus nog op de loer lag. Uiteindelijk was ook Arum vandaag een tandeloze leeuw die nooit echt gevaarlijk werd.

Hoewel de uitslag doet vermoeden heeft vooral IJVC het zichzelf moeilijk gemaakt door niet de 0-2 te scoren. Komende week komt Udiros op bezoek in IJlst. Zij doen dat met een heel goed gevoel, ze wonnen vandaag met 10-1 van Woudsend en zagen Heerenveen wederom verliezen. Maar zoals Kramer vanmiddag al zei: "Voor zulke wedstrijden leven wij" zullen we hopelijk weer een mooie wedstrijd zien.

Karakteristieken:

Arum 1 - IJVC 1 0-1 31' Rens Soenveld 0-1