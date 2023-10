SNEEK-Op donderdag 17 oktober van 18.30 uur tot 21.30 uur is er weer Socratisch Café in Sneek. Voor een zinvol gesprek over wat betekenis heeft in je leven. Voor een eenvoudig gesprek, dat toch diepgaand is. In ieder gesprek staat één thema centraal. Bijvoorbeeld: geduld, schuld, zorg of beginnen. Ieder thema wordt onderzocht aan de hand van eigen ervaringen. Naar het voorbeeld van Socrates.

Volgens hem uiten wij wat wij werkelijk weten in ons gedrag. Socratisch café Sneek is een plek om op adem te komen en tot rust. Een plek om andere mensen te ontmoeten.

“Een plek om inzicht te krijgen in jezelf en anderen en begrip voor jezelf en anderen. Op donderdag 19 oktober onderzoeken wij het thema: Spontaniteit Spontaniteit komt recht uit het hart, zegt men wel eens. Betekent het dat er niet eerst over wordt nagedacht? Of kun je helemaal niet ‘bewust’ spontaan zijn? Is dat juist het aardige, kinderlijke ervan?

Komt het vanzelf op zonder directe aanleiding of alleen als reactie op iets of iemand anders? Heeft het te maken met creativiteit of meer met impulsiviteit, of met allebei? Draagt spontaan gedrag bij aan de goede verstandhouding met anderen? Kun je je schamen voor spontaan gedrag? Zo liep ik een Grieks restaurant binnen, het was nog vroeg. Ik denk dat het eind van de middag/begin van de avond was. In het restaurant was het nog erg rustig. Terwijl ik het restaurant binnen liep, liep de eigenaar van het restaurant mij tegemoet. Hij droeg een baby op de arm. Ik schat dat de baby een half jaar oud was. Spontaan roep ik: o, wat leuk! Heb jij een kleinkind? Waarop de man zei: nee, dit is mijn kind. Kan spontaniteit te ver gaan, kan het impulsief of ongeremd worden? Zien we spontaniteit zijn als positief of kan het ook als negatief ervaren worden”, aldus de organisatie.

Wat is spontaniteit? Locatie: Prinses Julianapark 5, 8601 GJ Sneek Tijd: 18.30 - 21.30 uur; koffie & thee klaar vanaf 18.15 uur Kosten: 10 euro De ruimte is beperkt dus aanmelden is gewenst. Aanmelden kan hier: socratischcafesneek@gmail.com Ik hoop je op donderdag 19 oktober te ontmoeten!