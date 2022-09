Sneon Slach by Warns Betinking

WARNS- Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan de Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen. Albert van der Ploeg is ûnder oare deeltiidboer, foarsitter fan de feriening Noardlike Fryske Wâlden en foarsitter fan it Kollektiven Berie Fryslân.