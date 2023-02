Snelweg A7 tussen Joure en Sneek afgesloten door ongeval, één gewonde

JOURE - Snelweg A7 is ter hoogte van de afslag Joure-West afgesloten voor het verkeer richting Sneek. Er is een ongeluk gebeurt. Hierdoor is er een lange file ontstaan van Joure naar Sneek.

Een auto is op een mobiele rijstrooksignalering gebotst. Twee ambulances kwamen samen met de brandweer van Joure en politie ter plaatse om hulp te verlenen. Ook de traumahelikopter kwam naar de plaats van het ongeval.

De politie laat weten dat er in ieder geval één persoon met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het eenzijdige ongeluk is op dit moment nog niets bekend.

Rijkswaterstaat verwacht tot 18.00 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeluk. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid.



