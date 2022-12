Sneller internet in Sneek: met of zonder glasvezel?

INGEZONDEN - Onlangs startte de glasvezelcampagne voor de stad Sneek, maar het is nog even afwachten hoe hoog het enthousiasme is onder de inwoners.

Volgens Zarah van den Berg, project manager bij DELTA Netwerk, verdient ook Sneek het internetnetwerk van de toekomst. En daar krijgen inwoners nu de kans voor.

Minimaal 20% opkomst

Op dit moment hebben inwoners uit Sneek de optie om ‘ja’ te zeggen tegen glasvezel internet. De campagne werd gestart door DELTA Fiber Netwerk. Om daadwerkelijk met de realisatie te starten, moet minimaal 20% van de inwoners een abonnement afsluiten bij een van de aangesloten telecomaanbieders. Wanneer dit percentage behaald moet zijn? Uiterlijk 21 december 2022.

Informatieavonden met voorlichting

Eén van de telecombieders voor glasvezel, hoe kies je dan de juiste? Dat kan per huishouden verschillen, dus daarom kun je terecht bij de informatieavonden die georganiseerd worden in verschillende wijken in Sneek. Aan de Oosterdijk 79 is daarnaast een glasvezel informatiepunt geopend waar iedere inwoner terecht kan voor het inwinnen van advies en het afsluiten van een abonnement. Het informatiepunt is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur, op zaterdag tot en met 17.00 uur.

Wel of geen glasvezel

Glasvezel is het internet van de toekomst. Het is razendsnel en uiterst stabiel. Toch kunnen er redenen zijn waarom mensen hier niet voor kiezen. Glasvezel is namelijk relatief gezien wat prijziger dan het traditionele kabel en DSL internet. En wanneer je immers tevreden bent over je huidige snelheid, dan is het zonde om meer te gaan betalen, zo gaat een veel gehoord tegenargument. Van de andere kant is glasvezel dus wel sneller en is het ook nog een betere keuze voor het milieu ten opzichte van de traditionele koperverbindingen. Koper kan namelijk oxideren en vereist meer isolatiemateriaal.

Snel internet voor de toekomst

Mogelijk heb je nu nog geen behoefte aan een snellere verbinding, maar wel in de toekomst. Tegenwoordig gaan we met steeds meer apparaten online, wat ervoor kan zorgen dat de snelheid per apparaat afneemt. Zo maken we actiever dan ooit gebruik van streamingsdiensten, zelfs op meerdere apparaten tegelijk. Zijn we meer gaan videobellen en zetten we ook steeds vaker in op slimme apparatuur. Denk aan slimme verlichting of een deurbel, een wasmachine die je kunt besturen via app of die muziekspeler die je via stembesturing en wifi je favoriete songs laat spelen.

Zelf abonnementen vergelijken

Naast dat je terecht kunt bij het informatiepunt, kun je ook zelf informatie inwinnen. Kijk eens wat je huidige snelheid is en wat je ervoor betaalt, en bekijk de prijzen per internet abonnement aan de hand van de PostcodeCheck van vergelijker ProviderCheck. Zo krijg je een goed beeld van de kosten van de verschillende soorten abonnementen. Heb je nu een relatief lage snelheid, dan kun je ook nog kiezen voor een niet-glasvezel abonnement met een hogere snelheid. Uiteindelijk is glasvezel wel de toekomst en als je echt voor het snelste en stabielste internet wilt gaan, dan is glasvezel internet de beste keuze.