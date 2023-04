Sneller bouwen in woonwijk Harinxmaland in Sneek

Grond voorbereiden voor de bouw

Normaal gesproken wordt samen met het opleveren van het definitieve bestemmingsplan de grond in exploitatie genomen, maar door dit eerder te doen kan er vóór de bouwvak worden gestart met het voorbereiden van het grondwerk. Michel Rietman, wethouder wonen: “Harinxmaland is een mooie, levendige en ook toekomstbestendige woonwijk die in meerdere fases wordt gebouwd. De woningen in deze fase zijn voor sociale huurders en starters; groepen waarbij de woningnood hoog is. We kijken bij ieder woningbouwproject waar we mogelijk tijd kunnen winnen. Bij Harinxmaland zit die winst in het alvast voorbereiden van het grondwerk.”

Plek voor jong en oud

In dit nieuwe plan van Harinxmaland worden in totaal 160 woningen, een supermarkt en 12 appartementen gebouwd. “Wonen in Harinxmaland is voor alle leeftijden met ruimte voor fietsers en aandacht voor wandelaars. Kinderen kunnen op meerdere plekken buitenspelen en er komt een plek voor bewegen voor ouderen. En Harinxmaland wordt prachtig waterrijk. Dit is een plan waar heel veel mensen naar uitkijken,” geeft de wethouder aan. In fase 2A1 komen 80 rijwoningen, waarvan 42 sociale huurwoningen en 38 koopwoningen voor starters. De woningen worden rond moestuintjes en een speelplek gebouwd.

Betaalbare woningen

Onlangs heeft de gemeente een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk, om versneld meer betaalbare woningen toe te voegen in de gemeente. “De subsidie geldt in principe voor projecten van minimaal 500 woningen, maar in onze gemeente hebben we geen projecten van die omvang. Daarom hebben wij de subsidie aangevraagd voor meerdere projecten, onder de naam Woonregio Súdwest-Fryslân,” licht Rietman toe. Harinxmaland is één van de projecten in de gemeente waarvoor de aanvraag is ingediend.