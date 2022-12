Sneker zwembad Splash wacht nerveus de jaarrekening in februari af

SNEEK - Commerciële zwembaden hebben het moeilijk nu duidelijk is dat Den Haag de hoge energierekening niet compenseert. Voor Zwemschool Splash in Sneek wordt februari een spannende maand.

Het hangt erom, zo omschrijft eigenaar Helma Regts van Splash het. "Het is afwachten hoe het komt en of we open kunnen blijven. Veel zwembaden hebben het besluit al genomen de deuren te sluiten, maar we wachten het nog even af. Wij hopen met creatieve oplossingen er wat uit te komen, maar anders houdt het voor ons ook een keer op."

Splash heeft in juli twee warmtepompen en zonnepanelen gekocht. "Dat is een investering om onder de hoge gasprijzen uit te komen. Maar de pompen gebruiken natuurlijk wel veel stroom. Dus dat is weer afwachten of we daarmee uitkomen", zegt Regts. Dat wachten is op februari, als de jaarrekening komt. "Dan is het een streep eronder en een besluit nemen."

Een kleine 13.000 euro per maand

Als het maar een beetje kan, hoopt Regts dat de zwemlessen door kunnen. Maar de energieprijzen voelen als een wurggreep. Het gas kost een kleine 5.000 euro en de stroom zo'n 8.000 euro per maand.