Sneker zangeres Mayra brengt Friestalig nummer uit

SNEEK - Sneker zangeres/actrice Mayra Hondema en componist/producer Johan Velthuis brengen hun eerste Friestalige single uit. Het lied heet 'Fleane' en is het resultaat van een mooie samenwerking afgelopen jaar. Het lied gaat over dat je iemand ontmoet hebt en je realiseert dat dit de liefde van je leven is. Er staan meer nummers in de steigers.

Als actrice is Mayra actief bij de actuele theaterproductie Hid Hero, Teater Snits en was ook te zien als Elphaba bij Muzt Musical ‘Heksen’ en als leeuwin Nala in 'Leeuwen'. Johan Velthuis heeft sinds 2020 de Noorderlicht Studio's in Boornzwaag (bij Oppenhuizen) en is onder andere bekend van de band Pleasure, als commissielid van Straatfestival Út Sneek en als dirigent van diverse koren. Johan heeft Compositie en Productie gestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

'Fleane' van Mayra is vanaf vandaag te beluisteren op Spotify en alle andere grote streamingsdiensten. Spotify url: https://open.spotify.com/track/01abcmrPtiz7HEcTicraAE