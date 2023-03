Sneker Wouter van der Werf (14) enige Noorderling in Robin Hood de musical

GRONINGEN- Het Nationaal Jeugd Musical Theater speelt op zondag 2 april haar nieuwe tourproductie Robin Hood de musical in Martiniplaza in Groningen. De cast van Robin Hood de musical bestaat voornamelijk uit jongeren, waaronder de 14-jarige Wouter van der Werf uit Sneek. De castleden komen uit heel Nederland maar Wouter is de enige Noorderling. Naast de jongeren spelen enkele volwassen professionals mee zoals Cystine Carreon, Ruben Kuppens en Louis van Dijk.

Wouter is altijd al gek geweest op alles wat met muziek heeft te maken. Zo zat hij als peuter al op muziekles en ging vanaf zijn zesde op drumles. Ook zat hij al vanaf zijn vierde op dansles bij het Kunstencentrum Atrium in Sneek, waar hij uiteindelijk de talentenklas heeft gedaan.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Wouter ook al veel podiumervaring opgedaan. Naast de vele eindvoorstellingen van dans en Kinder Muziek Theater heeft hij ook al aan veel producties meegedaan. Via zijn dansdocent Niels van der Wal kreeg hij de kans om mee te doen met de voorstellingen De Gelaarsde Poes en Snorro van het toenmalige RoTheater. En hier genoot hij met volle teugen van.

Daarna kreeg hij de tip om mee te doen met de audities voor de opening van LF2018, mocht hij uiteindelijk een van de hoofdrollen spelen en samen met het Koningspaar de klokken luiden als aftrap van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad.

De ervaring op het podium en voor groot publiek beviel Wouter zo goed dat hij zich aanmeldde voor de musical Ciske de Rat in Harlingen. Hij deed samen met een vriendin, Nora Gerdingh uit Bolsward, auditie en samen kregen ze de rollen van Ciske en Betje. Wouter was toen 10 jaar.

Wouter vond het zo’n geweldige ervaring dat hij meer en verder wilde met musicalproducties voor groot publiek. Helaas bleek hij nog te jong voor MUZT musicalopleiding in Sneek, dus ging hij met zijn moeder op zoek naar een andere mogelijkheid.

Ze zagen de tourmusical Koning van Katoren van het Nationaal Jeugd Musical Theater in Amsterdam, hij deed auditie en mocht meedoen. De tour moest echter na een paar voorstellingen helaas worden stopgezet door corona.

Tijdens de audities werd duidelijk dat het NJMT ook een theaterschool is. Wouter wist gelijk dat hij daar les wilde volgen, en sindsdien rijden ze elke week een keer naar Amsterdam. Hij volgt al voor het vierde jaar met erg veel plezier lessen van Elise Berends. Wouter vindt de lessen heel erg leerzaam en daarnaast vindt hij het erg leuk dat er elk jaar wordt gewerkt aan een eindmusical. Het NJMT en de vele vrienden die hij daar inmiddels heeft gemaakt voelen volgens Wouter echt als een tweede thuis.

Via het NJMT heeft Wouter inmiddels al aan meerdere producties mogen meedoen; Lagertha, een musical over vikingen, Alice Diamond en de Veertig Olifanten, over een vrouwenroversbende, en de vorige tourproductie Alice in Wonderland de musical.

En nu speelt hij dus in Robin Hood de musical, een episch, avontuurlijk kostuumdrama over strijden voor gelijkheid en je stem laten gelden. Een belangrijke boodschap in de wereld van nu waarin er nog steeds te veel ongelijkheid heerst, niet ieder mens een stem heeft en het niet overal vanzelfsprekend is dat je mag zijn wie je bent. Grote overweldigende massa scènes, spannende gevechten en indringende intieme momenten wisselen elkaar af.

De cast is ingedeeld in drie groepen spelers. De heersers aan het hof onder leiding van sheriff De Rainault, het volk dat wordt onderdrukt door de sheriff en zijn volgers, en de bende vrijgevochtenen waar Robin Hood zich bij aansluit om op te komen voor het volk. Wouter speelt molenaarszoon Frederick, die door de sheriff wordt meegenomen omdat de molenaar de belasting niet kan betalen. “De cast voelt als een vriendengroep, en het is zo leuk om elk weekend een of twee keer met elkaar in verschillende theaters door heel Nederland te mogen spelen”, zegt Wouter met een grote lach.

Het verhaal

Wanneer Marian na jaren terugkeert naar het kasteel in Nottingham, schrikt ze van hoe de stad er aan toe is. Na de dood van de koning, haar vader, heeft de sheriff de macht gegrepen. Hij is meedogenloos en regeert met harde hand met behulp van zijn neef Guy van Gisborne. De rijken zijn alleen maar rijker geworden en de armen armer. Marian heeft er van alles over

te zeggen maar haar stiefmoeder Sybella snoert haar de mond: een vrouw moet haar plaats kennen.

In het kasteel voelt Marian zich opgesloten; ze ziet machteloos toe hoe het volk honger heeft en hoe onschuldige mensen worden gestraft voor de meest onbenullige vergrijpen, of omdat ze hun belasting niet meer kunnen betalen.

Dan staat er plotseling een held op vanuit de menigte, een kap ver over het gezicht getrokken, die op spectaculaire wijze een paar jonge veroordeelden bevrijdt met pijl en boog. Deze Robin Hood sluit zich aan bij een bende vogelvrijverklaarden die in het bos van Sherwood woont. De groep begint van de rijken te stelen en de buit te verdelen onder de armen, tot grote woede van de sheriff. Intussen hoort Marian dat ze wordt uitgehuwelijkt aan de hardvochtige sheriff De Rainault. Haar vrijheid wordt stukje bij beetje meer ingeperkt.

Componist, tekstschrijver en regisseur Elise Berends heeft het verhaal een interessante twist gegeven door Robin Hood een meisje te laten zijn. Maar wie schuilt er precies onder de kap van Robin Hood en zal deze held erin zal slagen om meer gelijkheid af te dwingen?

“Onze versie van Robin Hood is spannend en verrassend anders dan waar mensen aan denken bij Robin Hood. Er zit veel mooie muziek in en de voorstelling heeft een hele mooie boodschap voor jong en oud”, sluit Wouter af. Kijk op www.martiniplaza.nl voor kaartverkoop, of op www.robinhoodmusical.nl voor meer informatie en de volledige speellijst.

Robin Hood steelt je hart!