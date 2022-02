Sneker Wouter op tour met musical Alice in Wonderland

SNEEK- Sneker Wouter (13) tourt door het land met de musical Alice in Wonderland Sneek- Op 27 maart is de Sneker Wouter van der Werf (13), uit Sneek te zien in De Lawei te Drachten. Hij tourt door Nederland met een groep kinderen en volwassenen in de musical Alice in Wonderland, en hij is de enige Fries in het gezelschap.

Deze vrolijke kleurrijke familievoorstelling met een mooie boodschap over liefde en respect voor jezelf en elkaar, en is een productie van het Nationaal Jeugd Musical Theater (NJMT). Het NJMT maakt voorstellingen voor en door kinderen en jongeren naast enkele professionals en de producties zijn te zien in de grootste theaters in het hele land.

Sinds begin februari trekt de musicalschool door Nederland met de nieuwe show: Alice in Wonderland, een musicalversie van het wereldberoemde sprookje van Lewis Carrol. Voor deze productie heeft Wouter auditie gedaan in mei 2021 en is hij gecast als de galante Gilbert Knightly die transformeert tot Witte Ridder in Wonderland. Ook volgt Wouter musicallessen bij het NJMT in Amsterdam.

Wouter heeft al meer ervaring op het toneel, zo was hij bijvoorbeeld een van de hoofdrolspelers bij de opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018.