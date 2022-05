Sneker volleybalinternationals, vrouwen en mannen, krijgen drukke zomer

Het WK in eigen land is dit jaar het hoofddoel van de vrouwen. Dat begint op 23 september in Arnhem.

De Italiaanse bondscoach Roberto Piazza van de mannen heeft drie Snekers geselecteerd: libero Steven Ottevanger, spelverdeler Gijs van Solkema en buitenaanvaller Bennie Tuinstra.

Vooral Bennie Tuinstra heeft het afgelopen jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Hij ging vorig jaar van het Groninger Lycurgus naar het Duitse Giesen, maar eerst speelde hij nog met het nationale team in Italië in de Volleyball Nations League. Daar deed hij het zo goed dat hij een aanbieding kreeg van de Turkse topclub Ziraat Bankasi uit Ankara. Zijn contract bij Giesen werd afgekocht en hij haalde met Ankara de Turkse titel.

Vergelijking met olympische ploeg van 1996

De drie mannen uit Sneek maken graag een vergelijking met 1996, toen ook drie Sneker mannen in het Nederlandse team zaten. Die ploeg met Jan Posthuma, Ronald Zoodsma en Olaf van der Meulen werd olympisch kampioen. "Dat kan geen toeval zijn toch? Dat er nu weer drie Snekers in zitten!" lacht Bennie Tuinstra. Gijs van Solkema gaat er wat serieuzer op in: "Ik denk dat het alles te maken heeft met VC Sneek en de manier waarop de jeugd daar opgeleid wordt. Ik denk ook dat het voor VC Sneek een groot compliment is."

Spannend of ze worden gekozen

Op dit moment staan nog 19 namen op de lijst van de selectie van Roberto Piazza. Dat aantal wordt nog teruggebracht naar 14. Voor Bennie Tuinstra is dat niet zo spannend, want hij zal er wel bij zitten. Steven Ottevanger en Gijs van Solkema zijn niet zo zeker van een plekje, maar geven beide aan dat ze er alles aan doen: "Ik vind zelf dat ik een goed seizoen gedraaid heb en doe op de trainingen mijn stinkende best. Dus ik doe er alles aan", zegt Van Solkema. Steven Ottevanger valt hem bij: "En meer kun je niet doen. Het is nu aan de staf." De mannen hebben eerst nog wat oefenwedstrijden en reizen dan af naar Brazilië, waar Japan de eerste tegenstander is in de wedstrijden om de Volleyball Nations League.