Sneker thuiszorgmedewerkster moet zes maanden cel in voor diefstal sieraden ouderen

De vrouw heeft op adressen in Sneek, Oppenhuizen en Bolsward sieraden van oudere mensen gestolen. Veel sieraden waren erfstukken. De vrouw heeft de gestolen spullen bij juweliers verkocht. Bovendien heeft de vrouw nog vijf winkels bestolen.

Druk van ex-partner

De vrouw uit Sneek zei dat haar ex haar tot het stelen had aangezet, door haar onder de druk te zetten, maar dat geloofde de reclassering niet. Ze kreeg in 2017 ook al twee maanden celstraf, ook voor diefstal.

De straf van zes maanden cel is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Bovendien moet de thuiszorgmedewerkster een 90-jarige vrouw uit Oppenhuizen 1.000 euro betalen. Dat geld kreeg ze voor sieraden die ze van de vrouw had gestolen.