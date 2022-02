Sneker Talenten Orkest wint LF2028-prijs

SNEEK- Met het project ‘Sneker Talenten Orkest’ heeft Stichting Nij Lûd de LF2028-prijs in de regio Zuidwest-Fryslân gewonnen. Vandaag mochten Annewiep Bloem en Guus Pieksma namens de stichting de bijbehorende cheque van 2028 euro in ontvangst nemen. Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van het IMF, kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. Het Sneker Talenten Orkest is een project uit de derde openstellingsperiode van 2021.