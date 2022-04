Sneker squashers veroveren zesde plek

OUDKARSPEL - Het einde van de competitie nadert. Clubs zijn aan het rekenen of ze hun doelstellingen hebben gehaald of dat ze nog ingehaald kunnen worden door concurrenten. De squashers van De Stolp 2 willen zich handhaven in de Tweede Divisie van de landelijke SBN-competitie. Ze moeten dan wegblijven van de achtste en negende plek. De zevende positie geeft veiligheid, maar dat is de Snekers te krap. Vrijdagavond speelden ze in West-Friesland tegen directe concurrent Langedijk. De Stolp trad aan met 2 punten minder (84 om 86) en 1 wedstrijd minder gespeeld (12 om 13). Met respectievelijk nog twee en drie wedstrijden te gaan tot het einde van de competitie was dit een cruciale confrontatie.

Hoewel omringd door de vertrouwde knauwende tongvalstartte de in West-Friesland opgegroeide Xander Jongejan toch onrustig. Hij wist in de eerste game wel op gamepoint te komen, maar omdat hij scherpte miste, verzilverde hij zijn kans niet en via tie-breaks won zijn tegenstander de eerste game met 13-11. De games daarna waren minder spannend. Jongejan leverde ze allebei in met een 3-0 verlies als gevolg.

Om de snel opgelopen achterstand in te lopen kwam Ronny Ouderkerken direct overtuigend uit de startblokken. In no-time had hij zijn tegenstander met een 2-0 achterstand met zijn rug tegen de muur. Omdat de eerste twee games zo gemakkelijk verliepen, raakte de focus van Ouderkerken weg en nam zijn tegenstander de gelegenheid om een been bij te trekken. De derde game eindigde onverwacht in een 13-11 stand in het voordeel van Langedijk. Vanaf daar kon Ouderkerken het niet meer omdraaien en liet hij een 3-2 verlies noteren. Tussenstand 6-2.



Met de druk van een lastige achterstand op zijn schouders stapte Lukas van der Sluis de baan op. Uit zijn spel bleek echter nergens dat hij belast was. Hij had een plan en dat voerde hij zelfverzekerd uit. Hij hield zijn opponent onder constante pressie en kon de wedstrijd scherp uitspelen tot een 0-3 winst. Naast bijdragen aan teamdoelstellingen heeft Van der Sluis persoonlijke doelstellingen. Met zijn indrukwekkende en geconcentreerde spel liet hij zien daar flinke stappen in te maken.

Hylke Dijkstra moest winnen. Met een tussenstand van 6-5was alleen winst acceptabel en bij voorkeur met niet meer dan 1 tegenpunt. De eerste game won hij met enige moeite, maar de tweede had hij niet onder controle. Met een gevaarlijke 1-1 gelijkstand ging hij de cruciale derde game in, waarbij zijn teamgenoten weliswaar vol vertrouwen maar toch op het puntje van hun stoel zaten. Met hervonden focus brak hij met meestentijds beheerst spel de weerstand van zijn inmiddels vermoeide tegenstander langzaam maar zeker af. Zo pakte hij niet alleen de derde, maar ook de vierde game en kwam hij precies op het gewenste eindresultaat uit: 1-3 winst.

Eindstand: 7-8. Hierdoor gingen de winst van de avond en de drie bonuspunten met de Snekers mee de Afsluitdijk over: 7-11. De Stolp veroverde zo de zesde plek. Met twee punten voorsprong op Langedijk en een wedstrijd meer te spelen heeft het team een prima uitgangspositie om zich te handhaven in deze competitie. Volgende week speelt het tweede team van sportrestaurant De Stolp tegen hekkensluiter Match uit Amsterdam. Geen tegenstander om te onderschatten, maar wel een gelegenheid om de zesde positie nog verder te verstevigen.

Verslag: Xander Jongejan