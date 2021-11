Sneker squashers: ‘Troost op de parkeerplaats van een wegrestaurant’

HAARLEM/AMSTERDAM - Hoewel velen het ons willen doen geloven is de wereld niet zwart of wit, maar opgebouwd uit miljoenen kleurschakeringen. De competitieronde van de Sneker squashers van De Stolp van afgelopen vrijdagavond kende ook vele onverwachte kleuren. Het was de eerste speelronde sinds de nieuwe coronamaatregelen. Publiek was niet welkom, horeca gesloten. Met een gevoel van vervreemding zaten de zeven spelers in de auto op weg naar Haarlem en Amsterdam.

De banen in Haarlem waren koud, het licht gedimd. Een troosteloze lange gang van halflege banen strekte zich voor de spelers uit, maar de ontvangst na de rituele plichtplegingen met telefoons en codes was warm. De gastheer deed zijn best. De koffie van vijf voor acht smaakte door de beperkingen juist beter.

Het team in Amsterdam was door blessureleed met één man minder afgereisd. De bond heeft aangestuurd op het laten doorgaan van toernooien en competities tijdens de lockdown-achtige maatregelen, waar tegenover staat dat teams in de gelegenheid zijn om twee wedstrijden door één speler te laten spelen. Niet ideaal, maar zo kan uitval worden opgevangen en een groter collegialiteit worden gevoeld. De fitte Lukas van der Sluis speelde twee knappe wedstrijden waarvan hij er één won. 3-3 per saldo.

Een andere bijzonderheid was de eerste game van Tristan Keenan (14). Hij kwam 8-4 achter tegen een hoger gerankte, oudere, grotere Engelsman en trok die eerste game met een enorme drive en focus naar zich toe (10-12) om er daarna samen een prachtwedstrijd van te maken (die de thuisspeler net won). Recreatiespelers die na hun eigen potje bleven hangen, keken hun ogen uit bij deze demonstratie. Ze zullen thuis verteld hebben van wat ze hebben gezien, in plaats van wat ze zelf hebben gedaan.

Ook Imco Bakker en Arnold Haakmeester pakten de eerste game van hun wedstrijd. Verder scoorde het team geen punten. Eindstand: 15-4. Na deze ronde blijft het Tweede van De Stolp op een stevige middenpositie staan (5 van 9). Ook in Amsterdam waren de punten slecht te verkrijgen. Ivar van Asten en Ronny Ouderkerken pakten beiden één game als aanvulling op de dubbelprestatie van Van der Sluis. De eindstand van het Eerste leek er erg op die van het Tweede: 12-5 verloren, waarmee het plek 6 van 8 bezet).

De nazit-met-beperkingen was warm als de douche na een koude wedstrijd. Door wat niet kan, krijgt wat wel kan veel meer waarde, zeker als er hard voor wordt gewerkt door gastheren die de handen op de rug gebonden hebben. Daarna volgde rond middernacht nog een onverwacht hoogtepunt op een winderige parkeerplaats tussen Amsterdam en Sneek bij 6°C. Een doorgaans troosteloos wegrestaurant met zijn kleffe snelvoedsel werd een onverwachte ontmoetingsplek voor de half-bevredigde teams uit Sneek. Groepsbier en bitterballen in een warme kantine maakten plaats voor hamburgers, zwarte koffie en milkshakes banaan op een kaal parkeerterrein. Het groepsgevoel was groter, de koffie troostrijk.

Xander Jongejan