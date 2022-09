Sneker squashers schieten uit de startblokken

SNEEK - De nieuwe competitie is gestart en de heren van het eerste team van sportrestaurant De Stolp lieten meteen hun bedoeling zien: winnen. De tegenstander uit Zwolle werd voor een enthousiast thuispubliek met maar liefst 15-5 verslagen. De stemming van de spelers van het tweede team in de auto terug naar huis van hun eerste speelronde in Amsterdam was minder opgewekt door een 15-1 verlies.

Hylke Dijkstra won de eerste game van het seizoen met een tiebreak: 12-10. De tweede game ging naar zijn tegenstander, maar daarna herstelde Dijkstra zijn focus en rondde de wedstrijd gedecideerd af met 3-1. Ivar van Asten startte scherp en won zijn eerste twee games met overmacht. De derde game werd een stuk spannender, maar hij maakte het koel af op 15-13. Tussenstand 6-1. De teamwinst lag voor Lukas van der Sluis voor het oprapen. Na een 1-1 start werd de derde game echt spannend, die eindigde in een 10-12 verlies. Nadat Van der Sluis eraan herinnerd werd plezier te vinden in de lange rally’s die zijn tegenstander afdwong, won hij de cruciale vierde game met groot overwicht: 11-4. Daarmee forceerde hij de voor een beslissing noodzakelijke vijfde game. Beide spelers trakteerden het publiek op een nagelbijter. Tot het einde ging het gelijk op, Van der Sluis was de koelste en bepaalde de eindstand met 12-10 op een 3-2 winst voor De Stolp. Ronny Ouderkerken ging daardoor met een comfortabele 9-3 voorsprong zijn wedstrijd in. Hoewel hij de goede groef niet meteen vond, speelde hij effectief genoeg om zijn tegenstander met 3-2 te verslaan.

Eindstand: 12-5. De drie bonuspunten gingen naar Sneek: 15-5, het maximaal haalbare aantal punten in een speelronde, waarmee De Stolp zich direct op een met Drachten gedeelde eerste plaats nestelde. Een mooie opsteker voor de volgende ronde op 23 september als het team naar Almere afreist.

Bij SCHIET in Amsterdam ging het minder glorieus aan toe, hoewel de score van 15-1 erger doet vermoeden dan het was. Debutant Tim Luursema verloor zijn eerste game nipt met 12-10, daarna pakte hij de tweede game terug met 6-11, waardoor het echt spannend werd. De volgende game verloor hij weer nipt met een minimaal verschil, dit keer met 11-9. In de laatste game zette zijn tegenstander door en trok de winst naar zich toe. Al met al een prima debuut voor Luursema. Ook Arnold Haakmeester vocht voor wat hij waard was. Na de eerste games ruim te hebben verloren maakte hij er toch nog een wedstrijd van. De laatste game verloor hij net aan met 12-10. Imco Bakker ging aanvankelijk redelijk gelijk op tegen zijn sterke opponent, maar die drukte door tot een 3-0 winst. Hendrik van der Sluis maakte het meteen in de eerste game spannend door op het nippertje met maar liefst 16-14 te verliezen, waarna zijn tegenstander het afmaakte op 3-0.

Een eindstand van 15-1 ziet er niet fraai uit, maar in een paar games had het muntje net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Alles bij elkaar genomen geen reden voor chagrijn. Volgende week vrijdag 23 september heeft het team weer een nieuwe kans in een nieuwe ronde als het thuis speelt tegen Langedijk. Starttijd 20:00, toegang is gratis.

Verslag: Xander Jongejan