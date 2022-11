Sneker squashers De Stolp niet te stuiten

SNEEK - Het is geen toeval of geluk meer. Het eerste team van squashclub De Stolp is gewoon heel goed. Voor de vierde keer in vijf speelronden haalden ze vrijdagavond het maximaal aantal van vijftien punten. Bij het tweede team draait het wat minder lekker. De spelers trekken vaak net aan het kortste eind waardoor het team nu onderaan staat.

Veel punten

Het gemiddeld puntenaantal dat de spelers van het eerste per ronde scoren is maar liefst 13,2, waar vijftien het maximaal haalbare is. Het team staat dik bovenaan en vergrootte vrijdag de afstand met nummer twee door de directe concurrent uit Amsterdam maar drie punten te gunnen.

Paul Zwartenkot speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen en won zijn eerste games meteen. Daarna verloor hij er twee en werd het nog echt spannend. De laatste game trok hij op het nippertje naar zich toe. Zo verdiende hij de eerste drie punten voor het team. Ivar van Asten verloor zijn eerste game, maar kwam sterk terug en pakte met groeiend gemak de volgende drie games. De volgende drie punten konden worden bijgeschreven.

Lukas van der Sluis begon met een bagel, een 11-0 winst. De volgende games won hij ook met overmacht. Dit waren de snelste drie punten van de avond. Tristan Keenan volgde zijn voorbeeld en won ook snel en effectief met 3-0. De vier winstpartijen leverde drie bonuspunten op, eindstand 15-3. Een fraaie traktatie voor het publiek van De Stolp.

Net niet

De spelers van het tweede team van De Stolp hadden wat pech in hun uitwedstrijd in Haarlem. Elke wedstrijd was spannend, het had vaak ook net de andere kant op kunnen vallen, maar dat deed het niet. Na vijf speelrondes staat het team onderaan, vooral omdat het per avond te weinig punten scoort. Gemiddeld 6,2 punten is niet voldoende om uit de degradatiezone te blijven.

Hendrik van der Sluis verloor zijn eerste game net aan. Daarna trok hij het weer recht door de tweede game te winnen met goede rally’s. De spelers zijn aan elkaar gewaagd, Van der Sluis wint de volgende games net niet. 3-1 verlies. Hylke Dijkstra verliest zijn eerste twee games, de tweede met maar liefst 13-11. De derde pakt hij terug, waarna het weer heel spannend wordt. Ook hij wint de laatste game net niet.

Ronny Ouderkerken won zijn eerste game duidelijk, de twee games daarna zijn spannend, maar hij drukt goed door. Ouderkerken werkt enkele gamepoints van zijn tegenstander weg en stapt met een welkome 3-0 winst de baan af. Met een 6-5 tussenstand kan er nog van alles gebeuren. Imco Bakker won zijn eerste game, dus is de stand tussen de twee clubs gelijk. De tweede game gaat naar Haarlem, dus de derde game wordt cruciaal.

Bakker vecht voor wat hij waard is, maar verliest de derde uiteindelijk net met 13-11. In de vierde game drukt zijn tegenstander door tot de winst. Daardoor wordt het 9-6 en gaan de bonuspunten naar Haarlem: 12-6.

Volgende week

Aankomende vrijdag speelt het eerste team uit. Hoeveel punten zal het team halen? Het tweede speelt op 11 november thuis tegen een directe concurrent uit Hoofddorp. De opdracht is duidelijk: veel punten halen. Publiek is welkom vanaf 20:00 uur!

Verslag: Xander Jongejan