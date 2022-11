Sneker squashers De Stolp - Het scheelde een haar

SNEEK - Bij de speelronde van afgelopen vrijdagavond van de SBN squash competitie was de spanning bij het tweede team van De Stolp het grootst. Het scheelde een haar of de winst van de avond ging naar Sneek. Evengoed deed het team wat het moest doen: punten halen. Het eerste team liet in Alkmaar een onkarakteristieke uitslag noteren.

Twee invallers

Omdat enkele basisspelers ontbraken kwam het eerste team met twee invallers naar Alkmaar. Het team kan wat punten morsen omdat het ruim bovenaan staat, maar het houdt de afstand tot nummer twee natuurlijk wel graag in stand.

Invaller Xander Jongejan deed het tegen verwachting in niet onaardig in de eerste divisie. Hij won zijn eerste game met een krappe 11-9. Daarna verloor hij zijn tweede game met 11-5, maar de derde werd wel spannend: ondanks een gamepoint verloor hij hem net aan met 12-10. In de vierde game kwam hij wel weer dichtbij, maar kon toch niet 2-2 maken, wat er gezien het spel wel in had gezeten. Ronny Ouderkerken verloor zijn eerste twee games, maar werd daarna wakker en speelde twee heel sterke games. Zo zette hij de stand op een terechte 2-2. In de zeer spannende vijfde game verloor Ouderkerken de wedstrijd net aan met een minimaal verschil van 11-9, waarna zijn tegenstander opgelucht adem haalde. Tussenstand: 6-3.

Lukas van der Sluis speelde op vrijdagavond een generale voor het NK onder 23 tegen een zeer geroutineerde speler (leeftijdsverschil ongeveer veertig jaar). De eerste game moest hij er even in komen, maar in de tweede had hij zijn spel te pakken. Hij maakte het zijn tegenstander heel moeilijk, maar verloor toch net met 12-10. In de derde game kreeg hij de routinier uit zijn spel en trok hij de game naar zich toe. Omdat zijn tegenstander nog wat trucjes in zijn mouw had, lukte het Van der Sluis niet om de vierde game te winnen. Hierdoor kwam de tussenstand op 9-4. De winst van de avond zou naar Alkmaar gaan. Van der Sluis Senior kon alleen maar zorgen voor wat extra punten voor het team, maar dat pakte anders uit. Zijn eerste game was prima, hoewel met 11-8 verloren. In de tweede game kreeg Hendrik van der Sluis een mankement aan zijn knie, waardoor de game met 11-1 snel over was. In de derde game herpakte hij zich, maar kon geen vuist maken. 3-0 verlies, en dus een onkarakteristieke 12-4 stand. De bonuspunten bleven in Alkmaar: 15-4.

Wie heeft gewonnen?

Bij het eerste team moest de laatste keer geteld worden, dat was ook zo bij het tweede team afgelopen vrijdag. Arnold Haakmeester begon scherp. De eerste twee games waren meteen voor hem. De derde ging net aan naar zijn tegenstander met 11-9, maar de vierde liet hij zich niet ontzeggen: 11-7. Met een sterke 3-1 winst ging Hylke Dijkstra wedstrijd twee in. Het ging heen en weer in zijn wedstrijd. De eerste verloor hij, de tweede liep uit op winst. De derde verloor hij en de vierde trok hij naar zich toe. In de vijfde game speelde hij iets minder scherp en liet de winst aan de tegenstander. Tussenstand 5-3.

Richard Schrader verloor zijn eerste twee games, maar kwam loeisterk terug door de twee daarna komende games strak te winnen. Het kwam aan op de laatste game. Schrader maakte het spannend maar pakte toch met 12-10 de winst van de wedstrijd. Daarmee was de tussenstand 8-6. Aan Hayo Dijkstra de taak om de avond te beslissen. Zijn eerste game won hij, waardoor de tussenstand op 9-6 kwam en de winst van de avond voelbaar werd. Helaas verloor hij de drie daaropvolgende games en werd de stand vastgezet op 9-9. Dan moet er geteld worden. Wie heeft de meeste punten gescoorde per game?

Zoals u kunt lezen ging het gelijk op deze avond in Amsterdam. Dat bleek ook uit de telling. Er was een microscopisch verschil van twee punten: 159-157, in het nadeel van De Stolp. Dat kost de Snekers drie bonuspunten. Eindstand 12-9. Jammer van de winst, maar gelukkig wel veel punten.

Volgende ronde

Het tweede team heeft wat afstand van de nummers laatst en voorlaatst genomen en speelt uit in Amsterdam op 2 december. Het eerste team, dat nog steeds bovenaan staat, ontvangt Frans Otten uit Amsterdam. Publiek is welkom vanaf 20:00 uur!

Verslag: Xander Jongejan