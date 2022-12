Sneker Sporthal zaterdag decor topvolleybal heren

Spectaculair volleybal

De heren van VC Sneek staan op een mooie tweede plaats en twee punten achter Pegasus in de eerste divisie. Zaterdag ontvangen zij de reserves van Sudosa. Volgens de inschatting van trainer/coaches Patrick Koelemij en Edward Kamphuis moeten de punten in Sneek blijven. “Tegen teams die wat lager op de rangrijst staan zijn verliezen we relatief niet zoveel punten, ”, liet Koelemij zich eens ontvallen. Het is aan zijn ploeg met captain Tom van den Boogaard om te laten zien of hij daarin het bij het juiste eind heeft. Het duel met Sudosa 2 begint om 19.00 uur. De Sneker ploeg heeft de spirit op dit moment en staat altijd garant voor spectaculair volleybal.

Topduel

Eveneens een wedstrijd die de aandacht trekt is de strijd tussen nummer twee Lokomotiv Hydra en koploper Stentor waar het verschil tussen beide equipes vier punten is in het voordeel van de ploeg uit Haren. Het duel in de tweede divisie begint om 16.00 uur en is een onvervalste kraker. Lokomotiv Hydra kan bij volle winst de kloof van vier punten overbruggen en zelf de leidende positie in handen nemen. Dat zou een mooie beloning zijn voor de Snekers die het uitstekend doen in de tweede divisie.