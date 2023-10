LEEUWARDEN-Tijdens Indoor Fryslân heeft Sneker Richard Hofstra met No Time een verdienstelijke tweede plaats behaald, bij de tuigpaarden. Met van tevoren-gegeven online publieksstemmen en een applausmeter in de rijhal, die de lucht in schoot toen No Time de smaak te pakken had, liet de combinatie zich goed zien in het WTC.

“Het was geweldig! De sfeer was erg goed en de tribunes waren goed gevuld. Ik had niet verwacht dat het applaus zo hard zou zijn. Het was een erg leuke show en in mijn ogen een goede presentatie van de tuigpaardensport. No Time is in eigendom van Age Okkema. Hij was in het begin niet zo makkelijk, maar het afgelopen jaar leek het kwartje te zijn gevallen. Ik denk dat het een hele goede kan worden. Ik hoop volgend jaar nog meer resultaten met No Time te halen. We gaan hem voorop in de tandem gebruiken”, aldus een enthousiaste Hofstra meteen na de wedstrijd.