Sneker Pypke en Gaastra starten partnership

Bij speciaalbierleverancier Sneker Pypke en kledingmerk Gaastra hoefden ze niet lang na te denken over een samenwerking. Beide bedrijven vinden het namelijk belangrijk dat er goede en eerlijke arbeidsomstandigheden zijn voor iedereen binnen de supply chain. Biermerk Sneker Pypke heeft ervoor gekozen om te brouwen in een zorgbrouwerij en het etiketteren door een sociale werkplaats in Sneek te laten uitvoeren. Hiermee zorgen ze voor werkgelegenheid en arbeidsplezier voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.“Het maatschappelijke element is voor ons net zo belangrijk als de kwaliteit van het bier.” Aldus Herman Koops. Kledingmerk Gaastra houdt zich op haar beurt bezig met het produceren van Fairtrade katoen en verdiept zich in overige duurzame productieprocessen. “Helaas wordt katoen niet in Sneek geproduceerd, anders hadden we daar zeker voor gekozen.” Zegt marketingmanager Karel Begemann. Maar de keuze van Gaastra om gebruik te maken van Fairtrade katoen is enigszins vergelijkbaar met de keuze van Sneker Pypke. “Bij de afname van Fairtrade katoen weten we namelijk zeker dat de boeren die de katoen produceren een eerlijke prijs krijgen plus we weten dat er ook voor de omgeving van de boeren gezorgd wordt.”

Douwe Gaastra

Onder de naam D. Gaastra Zeilmakerij werd in 1897 de onderneming ‘Gaastra’ in Sneek opgericht door Douwe Gaastra. Na bijna een eeuw als zeilmakerij ontwikkelde het bedrijf zich in 1996 tot een onderneming die sportieve kleding met nautische uitstraling ontwerpt en distribueert in diverse landen met Gaastra als merknaam. Jarenlang waren zij tijdens de Sneekweek, het grootste en gezelligste binnenwater zeilevenement van Europa op het Sneekermeer, hofleverancier van de populaire kleding. Onder de vlag van Unlimited Footwear Group wil Gaastra haar positie in de kledingbranche heroveren en uitbreiden.

Zowel het Sneker Pypke als Gaastra zijn hard aan het groeien en vinden het leuk om als echte merken uit Sneek elkaar te kunnen versterken en bij te dragen aan een positieve uitstraling van de Friese Elfstedenstad.