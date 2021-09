Sneker Pypke breidt samenwerking met Philadelphia uit

SNEEK- Op vrijdag 24 september is de etiketteermachine van het Sneker Pypke officieel in gebruik genomen door de cliënten van TOF Wurk Fryslân. Hiermee wordt wederom een deel van de activiteiten van het Sneker Pypke naar Sneek gehaald. De komst van de machine betekent meer werkgelegenheid voor de mensen bij de werk- en begeleidingslocatie aan de Smidsstraat.

“Het is prachtig om te zien dat onze cliënten zoveel plezier beleven aan het werken voor dit Sneker bedrijf!”, aldus begeleider Feike Vellinga. “We maken al verschillende cadeaupakketten voor het Sneker Pypke en plakken halsetiketten op de flessen. Nu is daar het volledig etiketteren van de bieren bijgekomen.” Ook Herman Koops, één van de oprichters van het Sneker Pypke, is blij met de samenwerking. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. En als dat dan kan door onze bieren, dan is dat toch geweldig.”

Zorgbrouwerij

Het brouwen en bottelen wordt vooralsnog door een zorgbrouwerij in Dalfsen gedaan. De eigenaren van het Sneker Pypke, die inmiddels 6 speciaalbieren op de markt hebben gebracht, willen de productie van het bier zoveel mogelijk lokaal gaan doen. Mede-eigenaar Wiebe Reitsma ligt toe: “Wellicht kunnen we in de toekomst onze eigen zorgbrouwerij in Sneek gaan opzetten.” Maar voordat het zover is, komen de brouwers op 8 oktober naar Biercafé 3B in Sneek! Vanaf 17.00 uur wordt, tijdens een proeverij van de Sneker Pypkes, diverse hapjes en een passende maaltijd, alles over het brouwproces van speciaalbieren en de zorgbrouwerij verteld.

Voorlopig kunnen de medewerkers van Philadelphia met veel plezier volop bierflessen gaan etiketteren. Onder de naam TOF Wurk Fryslân - X11 Design wordt in de werk- en begeleidingslocatie aan de Smidsstraat in Sneek overigens nog veel meer gedaan. Zoals het bewerken van hout, het maken en inpakken van relatiegeschenken, bedrukken van textiel en bekers, produceren van keramiekartikelen en versnipperen van archiefmateriaal. Een scala aan werkzaamheden waardoor de locatie een veelzijdige en zinvolle werkplek is.