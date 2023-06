Sneker Pubquiz in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Donderdag 22 juni om 19.30 uur vuurt quizkoninging Nynke de Jong een heleboel vragen over Sneek en de Sneker sporten op je af in de Sneker pubquiz van het Fries Scheepvaart Museum.

De vragen zijn mede samengesteld door sportjournalist Peter van der Meeren, Sneekoloog Henk van der Veer en vrijwilligers van de VHS en het museum. Uiteraard zullen zij de antwoorden uitgebreid bespreken.

Misschien heb je vorig jaar wel meegedaan en wil je revanche, misschien heb je er over gehoord en denk je: dat kan ik ook! Geef je dan nu op! Meedoen kan met een team van maximaal 5 personen, dus mobiliseer je collega's, vrienden of familieleden en geef je op. Dat doe je door voor elk teamlid een ticket te kopen via de website van het museum. Kosten: €5,- p.p. en gratis voor museumkaarthouders.

Vragen? Of wil je wel meedoen, maar heb je geen team? Stuur dan een mailtje naar info@friesscheepvaartmuseum.nl, dan maken de organisatoren een team voor je!