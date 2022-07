Sneker Pan zesde SKS-wedstrijden Jubileumbokaal

LANGWEER-Op de Langwarder Wielen bij Langweer is zaterdag 2 juli de jubileumwedstrijd gezeild. De jubileumbokaal is gewonnen door schipper Rinus de Jong van Joure. Die had na twee gezeilde wedstrijden het minst aantal punten. De schipper kreeg de prijs na afloop van de strijd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Langweer. “Moai dat wy mekoar eindelik wer sa moetsje kinne”, zei SKS-voorzitter René Nagelhout. “En moai ek dat wy elk jier mei in grutte club frijwilligers yn steat binne om it skûtsjesilen mooglik te meitsjen en Fryslân sjen te litten hoe moai it skûtsjesilen is.”

Gevoelige tik door Joure

De omstandigheden voor de jubileumwedstrijd op de Langwarder Wielen waren optimaal: zon, blauwe lucht, witte wolken en een stevige wind. ’s Morgens werd om 11.00 uur de eerste wedstrijd gezeild. Joure won en deelde zo gelijk al een gevoelige tik uit aan de rest van het veld.

Heerenveen zeilt vrij naar finish

’s Middags werd om 14.00 uur de tweede wedstrijd gezeild. Na een algehele valse start was het Heerenveen die na de herstart als beste weg was. Schipper Sytze Brouwer werd op de hielen gezeten door Leeuwarden, Joure en Akkrum. Heerenveen bouwde per gezeilde ronde de voorsprong uit en zeilde uiteindelijk vrij en soeverein naar de finish. Joure wist de ‘schade’ te beperken door als derde te eindigen.

“Machtich moai dit. Wy ha der hurd foar syld”, zei schipper Rinus de Jong van Joure nadat hij de prachtige bokaal in ontvangst had genomen.

Eerste kampioen

De jubileumwedstrijd werd in Langweer gehouden omdat daar 77 jaar geleden de strijd om het SKS-Kampioenschap voor de eerste keer plaats vond. Die wedstrijd werd gewonnen door Klaas van der Meulen met het skûtsje ‘de Twee Gebroeders’. Het skûtsje, dat in bezit is van de Stichting Skûtsje Súdwesthoeke, lag voor de gelegenheid afgemeerd aan het Efterom in het centrum van Langweer waar ook de feestelijke prijsuitreiking plaatsvond.

Pieter Boelsma Lid van verdienste

Pieter Boelsma is zaterdag tot Lid van verdienste van de SKS benoemd. Hij kreeg de versierselen opgespeld door voorzitter René Nagelhout. Daarna volgende een lange staande ovatie van schippers en bemanningen. Boelsma was jarenlang betrokken bij de SKS in diverse functies. De laatste jaren maakte hij deel uit van de Zeilraad. ,,Pieter stie altyd klear en is fan grutte wearde foar it SKS skûtsjesilen west. In SKS sûnder Pieter, dat kin eins net’’, sprak de voorzitter Boelsma toe. En ook: “Do seidest altyd: Silen is gjin sport, mar in ‘gemoedstoestand’. En sa is it, silen sit no ienris yn je hert.”

Einduitslag Jubileumwedstrijd

Joure Heerenveen Leeuwarden Akkrum Earnewâld Sneek Huizum d’Halve Maen Woudsend Langweer Lemmer Drachten Stavoren Grou

Bron: SKS