Sneker Pan lange tijd op kop op het IJsselmeer bij Stavoren, maar moet de winst toch aan Langweer laten

Pieter-Jan Postma is Nederlands kampioen in de laser- en de finn-klasse. Hij heeft meerdere keren meegedaan aan de Olympische Spelen, en zeilt nu als adviseur bij Langweer. Het is de tweede overwinning voor Langweer dit jaar, en dat terwijl Harmen Brouwer nu debuteert als schipper. "It went net", zegt Brouwer. "Dit is prachtich! Super!"