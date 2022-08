Sneker Pan fraai tweede op de Langwarder Wielen achter winnaar Grou

LANGWEER- De Sneker Pan is vanmiddag uitstekend tweede geworden in de vijfde wedstrijd op de Langwarder Wielen. Het skûtsje van Grou met schipper Douwe Visser aan het roer won de wedstrijd bij Langweer. Het is de tweede dagtitel voor de Grousters. Het skûtsje van Woudsend werd vandaag 14de en laatste.

In Langweer werd er twee keer vals gestart, maar ook hier was het driemaal in scheepsrecht. Het skûtsje van Joure met Rinus de Jong kwam heel goed uit de start en ging als eerste om de ton heen.

Slechte start klassementsleider

Grou, met schipper Douwe Visser, haalde Joure echter snel in en werd zo de nieuwe koploper. Ook Langweer, Sneek en Huizum begonnen goed aan de wedstrijd. Dat viel niet te zeggen over klassementsleider Lemmer. Dat skûtsje zat in de middenmoot.

Maar het kan altijd slechter: Earnewâld, de nummer twee van het klassement, had een hele slechte dag. Op een bepaald moment lagen ze zelfs laatste.

Grou doet goede zaken

Zo was Grou in ieder geval in het klassement de winnaar van de dag en ook voor de dagoverwinning zag het er al snel goed uit. De Grousters namen steeds meer afstand van de concurrentie. De nummers twee tot en met vijf waren vooral tegen elkaar aan het strijden. Het leverde een protest op van Langweer tegen Huizum.

Sneek profiteerde het meest. Het skûtsje van schipper Jappie Visser ging Joure voorbij en lag toen tweede. De wedstrijd duurde voor de Snekers echter niet lang genoeg om ook Grou nog te passeren. Grou werd zo eerste, Sneek tweede en Joure derde.

De uitslag van de wedstrijd bij Langweer

Nummer Skûtsje Punten 1. Grou 0,9 2. Sneek 2 3. Joure 3 4. Huizum 4 5. Lemmer 5 6. Langweer 6 7. Heerenveen 7 8. Leeuwarden 8 9. Akkrum 9 10. De Heale Moanne 10 11. Earnewâld 11 12. Drachten 12 13. Zuidwesthoek 13 14. Woudsend 14

Lemmer staat nog steeds bovenaan in het klassement. Grou is nummer twee en Earnewâld nummer drie. De Sneker Pan is opgerukt naar de vierde plaats. Woudsend is de rode lantaarndrager na vijf gezeilde wedstrijden.

Het klassement na vijf wedstrijden