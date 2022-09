Landgenoot Max Verstappen start met P7 vanaf dezelfde startrij als De Vries. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 dat twee Nederlanders vanuit de top tien starten.

"Dat is best bijzonder", zegt De Vries over zijn achtste startplaats. "Ik kan niet ontkennen dat ik daar een klein beetje van moet glimlachen. Maar we moeten ons nu gewoon rustig focussen op wat er komen gaat: op de start en op de eerste ronde. En daarna onze race rustig opbouwen."

Zenuwen

De Vries hoorde op zaterdag pas anderhalf uur voor de laatste training dat hij mocht starten in de kwalificatie omdat Alexander Albon een blindedarmontsteking had. "Dan moet ik toegeven dat je wel de nodige zenuwen begint te voelen", zegt De Vries.

Dat de Friese coureur mar zo'n korte voorbereidingstijd had, heeft volgens hem wel gezorgd voor een minder resultaat. In zijn allerlaatste ronde raakte hij zelfs van de baan. "Dat zijn foutjes die ik wellicht niet had gemaakt als je iets meer ervaring en tijd had gehad", zegt De Vries.

Twee berichtjes

De Vries had nog wel net genoeg tijd om zijn omgeving in te lichten, maar of ze hem hebben gezien weet hij nog niet. "Ik heb letterlijk twee berichtjes gestuurd: één naar m'n familie en één naar m'n vriendinnetje. Ik zei alleen 'Ik rijd in plaats van Albon'. Verder heb ik niet naar mijn telefoon kunnen kijken. Meer tijd was er ook niet geweest."

De vader van de Fries is zijn grootste fan. "Mijn vader is momenteel in Monaco in mijn appartementje. Ik denk dat ik ga proberen een pas voor hem te regelen zodat hij morgen hier naartoe kan komen. Een probleempje: hij heeft geen auto. Daar had ik nog niet bij stilgestaan", schrikt De Vries, die denkt dat dat vast nog wel kan worden opgelost.

Droom

Om De Vries zijn droom in vervulling te laten gaan, en dus een punt te halen, moet hij in de top tien eindigen. Als hij in de punten eindigt zou hij de zesde Nederlander zijn die dat lukt.

De race op het circuit van Monza begint zondag om 15.00 uur. Vanaf dan is Nyck de Vries de eerste Fries met een start in de Formule 1 en de zestiende Nederlander.